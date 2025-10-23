Карл-Энтони Таунс вышел на матч с растяжением четырехглавой мышцы бедра 2-й степени

Карл-Энтони Таунс играл с травмой.

Участие центрового «Никс» в матче с «Кливлендом» (119:111) оставалось под вопросом до последнего момента. Таунс в итоге вышел играть и провел 31 минуту на паркете, набрав 19 очков и 11 подборов.

У центрового оказалось растяжение четырехглавой мышцы бедра 2-й степени.

«Был не в лучшей форме, не мог тренироваться и не сыграл в двух последних матчах «предсезонки». Но не хотел разочаровывать фанатов. Это было непросто, но у нас все получилось. Хоть и было больно», – признался Таунс.