Карл-Энтони Таунс вышел на матч с растяжением четырехглавой мышцы бедра 2-й степени
Карл-Энтони Таунс играл с травмой.
Участие центрового «Никс» в матче с «Кливлендом» (119:111) оставалось под вопросом до последнего момента. Таунс в итоге вышел играть и провел 31 минуту на паркете, набрав 19 очков и 11 подборов.
У центрового оказалось растяжение четырехглавой мышцы бедра 2-й степени.
«Был не в лучшей форме, не мог тренироваться и не сыграл в двух последних матчах «предсезонки». Но не хотел разочаровывать фанатов. Это было непросто, но у нас все получилось. Хоть и было больно», – признался Таунс.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1425 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости