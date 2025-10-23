  • Спортс
1

Купер Флэгг: «Разумеется, не слишком хорошо сыграл, но надо двигаться дальше и готовиться к «Вашингтону»

Купер Флэгг описал впечатления от дебюта в НБА.

«Даллас» разгромно уступил «Сперс». Флэгг оформил дабл-дабл (10 + 10 подборов) за 32 минуты, реализовав 4 из 13 бросков с игры. 1-й номер драфта-2025 не сделал ни одной результативной передачи, несмотря на планируемую роль разыгрывающего в стартовом составе. «Мэверикс» набрали 9 очков в 19 владениях, в которых Флэгг начинал атаку команды.

«Получилось не очень здорово. Играл не слишком хорошо. Но надо двигаться дальше, сконцентрироваться на следующей встрече с «Вашингтоном».

В какой-то момент наша игра застопорилась. Еще самое начало сезона, поработаем над этим. Постараемся поймать ритм и набрать ход.

Конечно, неприятно проигрывать так, но я готов перевернуть страницу и с нетерпением жду следующих матчей. Остаемся позитивными и готовыми, нам надо стать значительно лучше», – заключил новичок.

«Думаю, он сыграл хорошо. Статистика этого не покажет, но тяжело быть на его месте. Для новичка все было неплохо, он извлечет из этого урок. Нам всем будет нужно это сделать», – поделился главный тренер Джейсон Кидд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
