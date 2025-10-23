Пол Пирс о чемпионских амбициях «Уорриорз»: «Их окно закрылось. Фактора страха больше нет»

Пол Пирс считает, что «Голден Стэйт» не претендует на титул.

«Они мне нравились после последнего обмена, когда заполучили Джимми Батлера, но, похоже, медовый месяц подошел к концу. Знаете, как это бывает, когда завязываются новые отношения, и все вокруг искрится, все радует, все эти свидания, цветы и подобные вещи. А потом отношения становятся зрелыми.

Думаю, именно это сейчас случилось с «Уорриорз», потому что стали на год старше. У них одна из самых возрастных команд лиги. Мне кажется, что их окно закрылось.

Они просто не могут угнаться за всеми этими молодыми командами.

Никто не боится «Уорриорз» так, как раньше. Раньше, когда ты выходил против «Голден Стэйт», присутствовал фактор страха. Но сейчас этот фактор страха исчез», – считает чемпион НБА и эксперт.