«Кливленд», «Бостон» и «Оклахома» лидируют по разнице атакующего и защитного рейтинга на старте сезона НБА
У «Кавальерс» лучшее сочетание атаки и защиты в лиге.
«Кливленд» («+12,9») опередил фаворитов конференций по мнению экспертов перед началом сезона «Бостон» («+12») и «Оклахому» («+12») по соотношению атакующего и защитного рейтингов (Net Rating).
Худший показатель на данный момент у «Вашингтона» – «-17».
Показатели в таблице приведены без учета «мусорного» времени в концовках матчей с определившимся победителем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Шейна Янга
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