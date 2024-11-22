«Кливленд», «Бостон» и «Оклахома» лидируют по разнице атакующего и защитного рейтинга на старте сезона НБА

У «Кавальерс» лучшее сочетание атаки и защиты в лиге.

«Кливленд » («+12,9») опередил фаворитов конференций по мнению экспертов перед началом сезона «Бостон » («+12») и «Оклахому» («+12») по соотношению атакующего и защитного рейтингов (Net Rating).

Худший показатель на данный момент у «Вашингтона» – «-17».

Показатели в таблице приведены без учета «мусорного» времени в концовках матчей с определившимся победителем.