Джей Джей Редик о поражении от «Уорриорз»: «Не закрывали «снайперов» в быстрых атаках. Это было 2-й главной задачей на матч»

Джей Джей Редик прокомментировал итоги просмотра записей.

«Лейкерс » уступили «Голден Стэйт » в первом матче сезона (109:119). Леброн Джеймс не смог выйти на паркет, но активно поучаствовал в анализе поражения.

«Поощряю здоровое обсуждение, вопросы и предложения от него. Хотел бы активного диалога в каждой сессии. Надо включаться каждый раз, когда у кого-либо есть вопросы или советы. Все было отлично.

В матче мы плохо справлялись с опекой «снайперов» соперника в их быстрых атаках после перехода из защиты. Бадди Хилд забросил 2 таких дальних во второй половине. Стеф Карри реализовал один прямо перед нашей скамейкой.

Задача быстрее находить их в таких ситуациях обозначалась 2-й главной. Нам надо подчистить игру, снова проговорить цели. Обсудили это на просмотре», – рассказал главный тренер.