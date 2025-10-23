Джей Джей Редик о поражении от «Уорриорз»: «Не закрывали «снайперов» в быстрых атаках. Это было 2-й главной задачей на матч»
Джей Джей Редик прокомментировал итоги просмотра записей.
«Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» в первом матче сезона (109:119). Леброн Джеймс не смог выйти на паркет, но активно поучаствовал в анализе поражения.
«Поощряю здоровое обсуждение, вопросы и предложения от него. Хотел бы активного диалога в каждой сессии. Надо включаться каждый раз, когда у кого-либо есть вопросы или советы. Все было отлично.
В матче мы плохо справлялись с опекой «снайперов» соперника в их быстрых атаках после перехода из защиты. Бадди Хилд забросил 2 таких дальних во второй половине. Стеф Карри реализовал один прямо перед нашей скамейкой.
Задача быстрее находить их в таких ситуациях обозначалась 2-й главной. Нам надо подчистить игру, снова проговорить цели. Обсудили это на просмотре», – рассказал главный тренер.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1424 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости