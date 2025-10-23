0

Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Монако», «Барселона» примет «Жальгирис» и другие матчи

Сегодня пройдут 5 матчей регулярного сезона Евролиги.

Израильский «Хапоэль» сыграет с «Монако». Испанская «Барселона» примет литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос Греция – 4-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-1, Монако – 3-2, Париж Франция – 3-2, Жальгирис Литва – 3-2, Дубай ОАЭ – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Партизан Сербия – 3-2, Виртус Италия – 3-2, Реал Испания – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Бавария Германия – 2-3, Валенсия Испания – 2-3, Милан Италия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виллербан Франция – 1-4, Баскония Испания – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
