Чарльз Баркли: «Лейкерс» не справятся с топовыми конкурентами, если Деандре Эйтон будет плох»

Чарльз Баркли назвал имя игрока, который способен сделать разницу для «Лейкерс».

В стартовом матче сезона против «Уорриорз» центровой «озерников» Деандре Эйтон набрал 10 очков и 6 подборов.

«Лейкерс» не справятся с топовыми конкурентами на Западе, если Деандре Эйтон будет плох. И он был единственным в их составе, за кем я следил в первом матче.

Я могу назвать вещь, которая меня обеспокоила. Он должен был быть в огне прошлым вечером. «Лейкерс» остались без Леброна. Он должен был сказать: «Сегодня я беру на себя броски Леброна». Без Леброна у него должно быть 20+10. Легко. Даже не 20. Без Леброна у он должен быть человеком, который приносит 25 очков», – считает эксперт.