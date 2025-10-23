Видео
Чет Холмгрен снял пародию на клип Рика Росса с чемпионским перстнем НБА

Чет Холмгрен отметил получение первого чемпионского перстня НБА.

Центровой «Тандер» снял пародию на клип рэпера Рика Росса «Devil In A New Dress». На левой руке игрока красовалось полученное во вторник кольцо.

Также Чет после матча открытия сезона продемонстрировал перстень во время интервью с членами Зала славы Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Кармело Энтони. Легендарным игрокам за карьеру так и не удалось стать чемпионами НБА.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1425 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: big_business
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
logoЧет Холмгрен
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
