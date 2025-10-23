Чет Холмгрен снял пародию на клип Рика Росса с чемпионским перстнем НБА
Чет Холмгрен отметил получение первого чемпионского перстня НБА.
Центровой «Тандер» снял пародию на клип рэпера Рика Росса «Devil In A New Dress». На левой руке игрока красовалось полученное во вторник кольцо.
Также Чет после матча открытия сезона продемонстрировал перстень во время интервью с членами Зала славы Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Кармело Энтони. Легендарным игрокам за карьеру так и не удалось стать чемпионами НБА.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1425 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: big_business
