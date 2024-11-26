Джамал Мюррэй: «После победы над «Лейкерс» некоторые остались в Лос-Анджелесе. Было ожидаемо, что сегодня у нас не будет концентрации»

Джамал Мюррэй отреагировал на разгром от «Никс» (118:145).

«В НБА длинный сезон. У ребят есть жизнь вне баскетбола. Недавно мы обыграли «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. У нас есть несколько ребят, которые живут в Лос-Анджелесе, поэтому они оставались в Лос-Анджелесе. И у меня есть сомнения, что все были сконцентрированы. Когда у вас нет этой сосредоточенности, случается то, что случилось сегодня.

Дело не в тренере, не в комбинациях, которые мы разыгрываем, а в ребятах, которые находятся на площадке. Трудно это принять, но было ожидаемо, что вся команда сегодня начнет игру именно с таким уровнем энергии и стабильно не будет отвечать на вызовы. Вот что происходит. Мы были не там, где должны, включая меня. Сегодня мы были не там, где должны были быть», – заявил разыгрывающий «Наггетс».