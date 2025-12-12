  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вице-президент клуба НБА: «Большие контракты больше не базируются на одном таланте. Теперь нужен целый опросник»
7

Вице-президент клуба НБА: «Большие контракты больше не базируются на одном таланте. Теперь нужен целый опросник»

Новое коллективное соглашение продолжает менять контрактную культуру НБА.

Руководители НБА описали изменения политики клубов в разговоре с ESPN.

«Два основных сдвига. Все заботятся о налоговых порогах и тщательно вымеряют место в платежке для своих игроков. Второе изменение диктует стиль игры. Для новых скоростей нужны глубокие составы», – рассудил генменеджер с Запада.

«Большие контракты со звездами теперь идут в комплекте с целым опросником. До или после 30 лет? Сколько им будет лет перед продлением? Есть ли место до порога или возможность не обращать внимания на цену? Как игрок помещается в платежку на данный момент и когда придет время продлевать твою молодежь?

Дело уже не просто в таланте», – поделился вице-президент клуба с Востока.

«Игроки на максимальных контрактах уже не могут проводить прежнее количество минут на площадках. Это снижает их цену. Нельзя забивать платежку соглашением игрока, который не будет выступать и не проведет определенное количество матчей и минут на паркете», – заявил руководитель с Востока.

«Время возрастных команд уходит. У них нет будущего», – заключил скаут с Запада.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
12 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
16 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
28 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
33 минуты назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
39 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/2 финала. 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо», «Оклахома» играет с «Сан-Антонио»
47 минут назадLive
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»
вчера, 19:45
Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне
вчера, 19:25
«Он действительно готов на все ради величия». Шэй Гилджес-Александер посмеялся над шуткой про Сэма Прести
вчера, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09