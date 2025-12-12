Вице-президент клуба НБА: «Большие контракты больше не базируются на одном таланте. Теперь нужен целый опросник»

Новое коллективное соглашение продолжает менять контрактную культуру НБА.

Руководители НБА описали изменения политики клубов в разговоре с ESPN.

«Два основных сдвига. Все заботятся о налоговых порогах и тщательно вымеряют место в платежке для своих игроков. Второе изменение диктует стиль игры. Для новых скоростей нужны глубокие составы», – рассудил генменеджер с Запада.

«Большие контракты со звездами теперь идут в комплекте с целым опросником. До или после 30 лет? Сколько им будет лет перед продлением? Есть ли место до порога или возможность не обращать внимания на цену? Как игрок помещается в платежку на данный момент и когда придет время продлевать твою молодежь?

Дело уже не просто в таланте», – поделился вице-президент клуба с Востока.

«Игроки на максимальных контрактах уже не могут проводить прежнее количество минут на площадках. Это снижает их цену. Нельзя забивать платежку соглашением игрока, который не будет выступать и не проведет определенное количество матчей и минут на паркете», – заявил руководитель с Востока.

«Время возрастных команд уходит. У них нет будущего», – заключил скаут с Запада.