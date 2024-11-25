Карл-Энтони Таунс может пропустить встречу с «Денвером» из-за ушиба икроножной мышцы
«Нью-Йорк» встретится с «Наггетс».
«Никс» могут провести матч без центрового Карла-Энтони Таунса. Статус баскетболиста на матч – «под вопросом». Таунса беспокоит ушиб левой икроножной мышцы.
Баскетболист сыграл ключевую роль в победе «Миннесоты» над «Денвером» во втором раунде плей-офф прошлого сезона. Таунс лидирует в своей новой команде по среднему количеству очков (26,1) и подборов (12,5).
В случае пропуска игры центровой должен вернуться в состав со дня на день.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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