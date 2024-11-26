Джа Морэнт сыграл с «Портлендом» после 8 пропущенных матчей: 22 очка и 11 передач в победной встрече

Джа Морэнт вернулся в состав «Мемфиса».

Звездный разыгрывающий «Гризлис» вышел на площадку в игре с «Портлендом » (123:98), набрав 22 очка и 11 передач за 23 минуты.

Морэнт пропустил 8 игр после неудачного падения в матче с «Лейкерс». «Мемфис » прошел отрезок без лидера команды с результатом 5-3.