Джа Морэнт сыграл с «Портлендом» после 8 пропущенных матчей: 22 очка и 11 передач в победной встрече
Джа Морэнт вернулся в состав «Мемфиса».
Звездный разыгрывающий «Гризлис» вышел на площадку в игре с «Портлендом» (123:98), набрав 22 очка и 11 передач за 23 минуты.
Морэнт пропустил 8 игр после неудачного падения в матче с «Лейкерс». «Мемфис» прошел отрезок без лидера команды с результатом 5-3.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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