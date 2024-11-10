Джа Морэнт пропустит несколько недель из-за подвывиха тазобедренного сустава

Травма Джа Морэнта оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Разыгрывающий пропустил матч с «Вашингтоном » из-за проблем с бедром после падения в матче с «Лейкерс ». Обследование выявило подвывих тазобедренного сустава с сопутствующими растяжениями мышц. Состояние Морэнта будет оцениваться медицинским штабом на понедельной основе.

В статусе «с недели на неделю» также находятся защитники «Мемфиса » Десмонд Бэйн и Маркус Смарт .

Морэнт набирал 20,6 очка, 5 подборов и 9,1 передачи в первых матчах сезона.