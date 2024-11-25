Участие Джа Морэнта в матче с «Портлендом» в понедельник находится под вопросом
«Мемфис» в понедельник сыграет с «Портлендом».
Участие лидера «Гризлис» Джа Морэнта в игре на данный момент находится под вопросом.
Разыгрывающий «Мемфиса» получил подвывих тазобедренного сустава с сопутствующими растяжениями мышц после неудачного падения в матче с «Лейкерс» 6 ноября.
Центровой Зак Иди не сможет принять участие в матче из-за растяжения связок голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Мемфиса»
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