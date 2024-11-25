Участие Джа Морэнта в матче с «Портлендом» в понедельник находится под вопросом

«Мемфис» в понедельник сыграет с «Портлендом».

Участие лидера «Гризлис» Джа Морэнта в игре на данный момент находится под вопросом.

Разыгрывающий «Мемфиса» получил подвывих тазобедренного сустава с сопутствующими растяжениями мышц после неудачного падения в матче с «Лейкерс» 6 ноября.

Центровой Зак Иди не сможет принять участие в матче из-за растяжения связок голеностопа.