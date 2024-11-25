Джа Морэнт сыграет с «Портлендом» после 8 пропущенных матчей

Джа Морэнт вернется в состав «Мемфиса».

Звездный разыгрывающий намерен выйти на площадку в игре с «Портлендом ». Морэнт пропустил 8 игр после неудачного падения в матче с «Лейкерс». Защитник намекал на скорое возвращение неделю назад.

«Мемфис » прошел отрезок без разыгрывающего с результатом 5-3 и находится на 7-м месте Запада с показателями 10-7.

Морэнт набирает 20,6 очка, 5 подборов и 9,1 передачи в среднем в текущем сезоне.