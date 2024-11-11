Зрители на арене в Портленде порадовались эффектному попаданию Юки Кавамуры
Юки Кавамура порадовал болельщиков в Портленде.
Собравшиеся на арене «Блэйзерс» зрители порадовались эффектному попаданию разыгрывающего «Гризлис» на последних секундах.
172-сантиметровый японец быстро стал любимцем поклонников НБА в новом сезоне. В воскресенье на его счету 3 очка и 4 передачи за 8 минут.
Под занавес игры еще один новичок Зак Иди помешал игроку «Портленда» забросить при «+45», что чуть не привело к потасовке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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