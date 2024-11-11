Зрители на арене в Портленде порадовались эффектному попаданию Юки Кавамуры

Юки Кавамура порадовал болельщиков в Портленде.

Собравшиеся на арене «Блэйзерс» зрители порадовались эффектному попаданию разыгрывающего «Гризлис» на последних секундах.

172-сантиметровый японец быстро стал любимцем поклонников НБА в новом сезоне. В воскресенье на его счету 3 очка и 4 передачи за 8 минут.

Под занавес игры еще один новичок Зак Иди помешал игроку «Портленда » забросить при «+45», что чуть не привело к потасовке.