Кристапс Порзингис набрал 16 очков и 6 подборов в дебютном для себя матче сезона
Кристапс Порзингис вернулся в состав «Селтикс».
Центровой набрал 16 очков и 6 подборов в дебютном для себя матче сезона против «Клипперс» (126:94).
Латыш вышел в стартовой пятерке и за 23 минуты реализовал 6 из 12 с игры. В его активе также 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
Порзингис восстановился после разрыва ретинакулума и повреждения сухожилия задней большеберцовой мышцы, которые он получил во время финала НБА против «Мэверикс». В межсезонье 29-летнему латышу пришлось перенести операцию.
«Он очень хорошо работал и находится в отличной форме», – сказал главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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