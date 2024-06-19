Джо Маззулла о 5-м матче: «Порзингис отверг решение медицинского персонала и сказал: «Я играю»

По словам Джо Маззуллы, Порзингис сам принял решение играть в 5-м матче финала.

«Изначально было примерно так: «Мы не знаем, как долго продлится эта серия, поэтому давайте попробуем уберечь его от самого себя». Он хотел играть, но мы решили посмотреть, сможем ли мы сыграть без него один матч или два.

Потом, когда дома был пятый матч, он сказал: «Эй, возможно, это конец серии. Я должен быть в игре». Он отверг решение медицинского персонала и сказал: «Я играю», – рассказал главный тренер « » в подкасте Pardon My Take.