Джо Маззулла о 5-м матче: «Порзингис отверг решение медицинского персонала и сказал: «Я играю»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

По словам Джо Маззуллы, Порзингис сам принял решение играть в 5-м матче финала.

«Изначально было примерно так: «Мы не знаем, как долго продлится эта серия, поэтому давайте попробуем уберечь его от самого себя». Он хотел играть, но мы решили посмотреть, сможем ли мы сыграть без него один матч или два.

Потом, когда дома был пятый матч, он сказал: «Эй, возможно, это конец серии. Я должен быть в игре». Он отверг решение медицинского персонала и сказал: «Я играю», – рассказал главный тренер «Бостона» в подкасте Pardon My Take.

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9 комментариев
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Хорошо, что не доломался. Даже пользу принес, хотя явно на ногах был совсем не как в первых двух матчах
+14
-1
+13
Ответ Jerry Rodrogha
Хорошо, что не доломался. Даже пользу принес, хотя явно на ногах был совсем не как в первых двух матчах
Вспомнился Кеша в Уорриорз. Только того выгнали на площадку и доломали.
А тут повезло - согласен. Кристапс и без травмы всегда готов к лазарету.
А так - радостно за моего любимого игрока, он заслужил гайку.
+10
-5
+5
Дэвис так вряд ли скажет
+2
0
+2
Ответ Lone33
Толку от этой палки
чемпионство
+2
0
+2
Ответ Lazarenko Andrey
А Кеша из Уорриорз это кто? Заранее благодарен
Дюрант
+1
0
+1
Ответ Abdulla
Вспомнился Кеша в Уорриорз. Только того выгнали на площадку и доломали. А тут повезло - согласен. Кристапс и без травмы всегда готов к лазарету. А так - радостно за моего любимого игрока, он заслужил гайку.
А Кеша из Уорриорз это кто? Заранее благодарен
0
0
0
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