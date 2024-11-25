Кристапс Порзингис планирует дебютировать в сезоне-2024/25 в матче с «Клипперс»

Кристапс Порзингис вернется в состав «Селтикс».

По сообщению инсайдера Шэмса Чарании , латвийский «большой» планирует принять участие в матче с «Клипперс ». Игра станет первой в лиге для баскетболиста с финальной серии плей-офф прошлого сезона. Порзингис перенес операцию пять месяцев назад.

«Бостон » идет на 2-м месте на Востоке с результатом 8-2 и не проигрывает 5 матчей подряд, как и их соперники.

В составе команды в статусе «под вопросом» находятся центровые Эл Хорфорд (болезнь) и Люк Корнет (напряжение в задней поверхности бедра).