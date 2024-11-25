Кристапс Порзингис планирует дебютировать в сезоне-2024/25 в матче с «Клипперс»
Кристапс Порзингис вернется в состав «Селтикс».
По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, латвийский «большой» планирует принять участие в матче с «Клипперс». Игра станет первой в лиге для баскетболиста с финальной серии плей-офф прошлого сезона. Порзингис перенес операцию пять месяцев назад.
«Бостон» идет на 2-м месте на Востоке с результатом 8-2 и не проигрывает 5 матчей подряд, как и их соперники.
В составе команды в статусе «под вопросом» находятся центровые Эл Хорфорд (болезнь) и Люк Корнет (напряжение в задней поверхности бедра).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости