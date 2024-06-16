Джо Маззулла об участии Порзингиса в 5-м матче: «Он делает все возможное»

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла высказался о вероятном участии Кристапса Порзингиса в 5-м матче.

«Он старается. Он делает все возможное, чтобы выйти на площадку», – сказал главный тренер «Бостона».

В понедельник «Селтикс» примут «Мэверикс» в 5-м матче финальной серии плей-офф НБА (3-1).

Центровой «Селтикс» Порзингис попал в заявку команды на 4-й матч (84:122, 3-1), но не выходил на площадку по решению тренера. Во второй игре финала Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы. 

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