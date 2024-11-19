«Он не Майкл Джордан». Стивен Эй Смит заявил, что Леброн Джеймс никогда не превзойдет Майкла Джордана

Стивен Эй Смит объяснил, почему Леброну Джеймсу не превзойти Майкла Джордана.

«Вы понимаете, что Леброн Джеймс в свои 40 лет входит в пятерку лучших игроков на планете? Я имею в виду, что этот парень входит в пятерку лучших в мире. Я не из тех, кто посмотрит на Леброна Джеймса и не признает, что этот парень находится на горе Рашмор, один из двух лучших игроков всех времен.

Просто он не номер один. Номер один – это Майкл Джеффри Джордан. Леброн Джеймс в своей лучшей форме – это не Майкл Джордан в своей лучшей форме», – уточнил эксперт ESPN.