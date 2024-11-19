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Шэмс Чарания: «Бронни Джеймс не является обычным игроком G-лиги»

Шэмс Чарания сообщил, что Бронни Джеймс останется в активном составе «Лейкерс».

«Лейкерс» продолжат держать Бронни Джеймса в активном составе настолько, насколько это возможно. На данный момент он будет играть в домашних матчах G-лиги.

Бронни Джеймс не является обычным игроком G-лиги. Его зовут Бронни Джеймс, и есть что-то, что этому сопутствует. Возможно, это связано с безопасностью, потому что, когда он с командой G-лиги, это совершенно другой уровень шумихи. Как справляться с этим на выезде?

Я не исключаю, что он начнет играть в гостевых матчах позже по ходу сезона G-лиги. Но на данный момент план «Лейкерс» заключается в том, что он будет курсировать туда-сюда, проводя как можно больше времени в активном составе. Это очень типичная ситуация для игрока, выбранного во втором раунде драфта», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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Шэмс Чарания
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