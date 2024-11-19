Шэмс Чарания: «Бронни Джеймс не является обычным игроком G-лиги»
Шэмс Чарания сообщил, что Бронни Джеймс останется в активном составе «Лейкерс».
«Лейкерс» продолжат держать Бронни Джеймса в активном составе настолько, насколько это возможно. На данный момент он будет играть в домашних матчах G-лиги.
Бронни Джеймс не является обычным игроком G-лиги. Его зовут Бронни Джеймс, и есть что-то, что этому сопутствует. Возможно, это связано с безопасностью, потому что, когда он с командой G-лиги, это совершенно другой уровень шумихи. Как справляться с этим на выезде?
Я не исключаю, что он начнет играть в гостевых матчах позже по ходу сезона G-лиги. Но на данный момент план «Лейкерс» заключается в том, что он будет курсировать туда-сюда, проводя как можно больше времени в активном составе. Это очень типичная ситуация для игрока, выбранного во втором раунде драфта», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости