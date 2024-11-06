Чарльз Баркли о Бронни: «Единственный способ стать лучше в любом виде спорта – заниматься этим видом спорта. Ему нужно в G-лигу»

Чарльз Баркли дал совет Бронни Джеймсу.

Член Зала славы считает, что 55-му номеру драфта из «Лейкерс» следует перебраться в Лигу развития и играть.

«Главное во всем этом, что Леброн сыграл вместе с сыном, что здорово. Но теперь Бронни нужно отправиться в G-лигу, чтобы он мог стать лучше как баскетболист. Он не станет лучше, сидя на скамейке запасных.

Это отличная история – начало сезона, старший и младший Джеймсы, возвращение в Кливленд и первые очки в НБА, но он не станет лучше как игрок, сидя на скамейке запасных. Ему нужно играть в баскетбол.

Я рад, что Бронни здоров, но он долго не играл в реальный баскетбол – год или больше. Он не играл из-за проблем с сердцем, но ему нужно играть и получать практику, потому что у него даже позиции нет. Ему придется учиться, и, как я уже говорил, единственный способ стать лучше в любом виде спорта – это заниматься этим видом спорта», – заявил Баркли.