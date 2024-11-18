Зак Иди травмировал голеностоп в матче с «Денвером»
Зак Иди не смог доиграть матч из-за травмы.
Новичок «Гризлис» вынужден был покинуть площадку во второй половине воскресной победной встречи с «Наггетс» (105:90) из-за травмы левого голеностопа.
9-й номер июньского драфта изначально травмировал сустав в первой половине, а затем усугубил повреждение после большого перерыва в третьей четверти.
Иди успел набрать 7 очков, 7 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 14 минут со скамейки, «Мемфис» выиграл со счетом 105:90.
О степени серьезности травмы пока не сообщается.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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