Зак Иди травмировал голеностоп в матче с «Денвером»

Зак Иди не смог доиграть матч из-за травмы.

Новичок «Гризлис» вынужден был покинуть площадку во второй половине воскресной победной встречи с «Наггетс» (105:90) из-за травмы левого голеностопа.

9-й номер июньского драфта изначально травмировал сустав в первой половине, а затем усугубил повреждение после большого перерыва в третьей четверти.

Иди успел набрать 7 очков, 7 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 14 минут со скамейки, «Мемфис » выиграл со счетом 105:90.

О степени серьезности травмы пока не сообщается.