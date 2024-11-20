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Скотти Пиппен-младший о травмах в «Мемфисе»: «Мы заботимся о своем здоровье. Многие из этих травм дурацкие»

Скотти Пиппен-младший высказался о череде травм у «Мемфиса».

«Я стараюсь не думать об этом, но в то же время это не выходит у меня из головы. Я бывал в других командах, и здесь мы определенно заботимся о своем здоровье. Тренеры по физподготовке на высоте.

Кажется, что должна быть взаимосвязь, и мы должны быть здоровы. Но я видел, как Винс восстанавливался и делал все для своих лодыжек, а потом случилась эта дурацкая травма.

То же самое и с Заком. Он подвернул лодыжку в Летней лиге, потом он пришел сюда и все делал правильно. А затем он получил растяжение. То же самое с Кэмом.

Многие из этих травм просто дурацкие. Не могу сказать, что мы делаем что-то не так, потому что все ходят в тренажерный зал и заботятся о своих телах — холодная ванна, джакузи и все такое.

В конце концов мы играем много матчей. Всякое случается. Можно наступить кому-то на ногу, но к этому нельзя быть готовым, даже если ты перевязан», – сказал защитник «Мемфиса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Дрю Хилла в соцсети X
logoМемфис
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logoВинс Уильямс
травмы
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