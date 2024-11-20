Скотти Пиппен-младший о травмах в «Мемфисе»: «Мы заботимся о своем здоровье. Многие из этих травм дурацкие»
«Я стараюсь не думать об этом, но в то же время это не выходит у меня из головы. Я бывал в других командах, и здесь мы определенно заботимся о своем здоровье. Тренеры по физподготовке на высоте.
Кажется, что должна быть взаимосвязь, и мы должны быть здоровы. Но я видел, как Винс восстанавливался и делал все для своих лодыжек, а потом случилась эта дурацкая травма.
То же самое и с Заком. Он подвернул лодыжку в Летней лиге, потом он пришел сюда и все делал правильно. А затем он получил растяжение. То же самое с Кэмом.
Многие из этих травм просто дурацкие. Не могу сказать, что мы делаем что-то не так, потому что все ходят в тренажерный зал и заботятся о своих телах — холодная ванна, джакузи и все такое.
В конце концов мы играем много матчей. Всякое случается. Можно наступить кому-то на ногу, но к этому нельзя быть готовым, даже если ты перевязан», – сказал защитник «Мемфиса».
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