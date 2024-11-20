Зак Иди может пропустить несколько недель из-за травмы голеностопа

Центровой «Мемфиса» Зак Иди выбыл с повреждением .

Новичок «Гризлис» в ближайшее время не сыграет из-за травмы левого голеностопа. Его состояние будет оцениваться на еженедельной основе.

9-й номер июньского драфта травмировался в воскресенье в матче с «Денвером».

22-летний Иди набирает в среднем 11,1 очка и 6,9 подбора при 60% с игры.