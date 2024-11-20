Зак Иди может пропустить несколько недель из-за травмы голеностопа
Центровой «Мемфиса» Зак Иди выбыл с повреждением .
Новичок «Гризлис» в ближайшее время не сыграет из-за травмы левого голеностопа. Его состояние будет оцениваться на еженедельной основе.
9-й номер июньского драфта травмировался в воскресенье в матче с «Денвером».
22-летний Иди набирает в среднем 11,1 очка и 6,9 подбора при 60% с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Score
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