Данк Джимми Батлера перевел матч с «Далласом» в овертайм, который стал для «Майами» победным

Джимми Батлер отличился в концовке основного времени матча с «Мэверикс».

Лидер «Хит» исполнил данк за 4,3 секунды до сирены, который позволил флоридцам сравнять счет.

В дополнительное время «Майами » дожал соперника – 123:118. На счету Джимми 33 очка, 9 подборов и 6 передач.