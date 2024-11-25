Данк Джимми Батлера перевел матч с «Далласом» в овертайм, который стал для «Майами» победным
Джимми Батлер отличился в концовке основного времени матча с «Мэверикс».
Лидер «Хит» исполнил данк за 4,3 секунды до сирены, который позволил флоридцам сравнять счет.
В дополнительное время «Майами» дожал соперника – 123:118. На счету Джимми 33 очка, 9 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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