«Я обыграл тебя один на один, так что молчи». Джимми Батлер и Тайлер Хирро поспорили, кто лучший скорер
Джимми Батлер и Тайлер Хирро поспорили, кто лучший скорер в «Майами».
Джимми Батлер: «Тайлер, без сомнения, один из лучших скореров в команде. Не скажу, что он лучший, но он умеет набирать очки, это точно. Я обыграл тебя один на один в тренировочном лагере, так что молчи».
Тайлер Хирро: «Не говори «один из лучших». Либо лучший, либо...»
Батлер: «Спо, кто первый?»
Хирро: «Кто второй?»
Батлер: «Умница!»
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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