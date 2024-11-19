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«Я обыграл тебя один на один, так что молчи». Джимми Батлер и Тайлер Хирро поспорили, кто лучший скорер

Джимми Батлер и Тайлер Хирро поспорили, кто лучший скорер в «Майами».

Джимми Батлер: «Тайлер, без сомнения, один из лучших скореров в команде. Не скажу, что он лучший, но он умеет набирать очки, это точно. Я обыграл тебя один на один в тренировочном лагере, так что молчи».

Тайлер Хирро: «Не говори «один из лучших». Либо лучший, либо...»

Батлер: «Спо, кто первый?»

Хирро: «Кто второй?»

Батлер: «Умница!»

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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