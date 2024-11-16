Джимми Батлер надел защитную маску в знак солидарности с Николой Йовичем, хотя пропускал матч из-за травмы
Джимми Батлер поддержал Николу Йовича.
Лидер «Майами» надел защитную маску в знак солидарности с сербским форвардом, хотя пропускал матч с «Индианой» (124:111) из-за травмы.
Йович использует маску в связи с переломом носа. На счету форварда в пятницу 11 очков и 6 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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