Джимми Батлер надел защитную маску в знак солидарности с Николой Йовичем, хотя пропускал матч из-за травмы

Джимми Батлер поддержал Николу Йовича.

Лидер «Майами » надел защитную маску в знак солидарности с сербским форвардом, хотя пропускал матч с «Индианой» (124:111) из-за травмы.

Йович использует маску в связи с переломом носа. На счету форварда в пятницу 11 очков и 6 подборов.