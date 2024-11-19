«Давай домой». Джимми Батлер посмеялся над «Сиксерс» после разгромной победы

«Филадельфия» после разгрома от «Майами» делит последнее место в НБА.

Под занавес встречи вернувшийся в состав «Хит» после травмы Джимми Батлер посмеялся над своей бывшей командой.

Защитник указал пальцем на кого-то из игроков «76-х» и несколько раз с улыбкой произнес «Давай домой».

На счету Батлера 30 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 5 результативных передач.