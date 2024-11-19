«Давай домой». Джимми Батлер посмеялся над «Сиксерс» после разгромной победы
«Филадельфия» после разгрома от «Майами» делит последнее место в НБА.
Под занавес встречи вернувшийся в состав «Хит» после травмы Джимми Батлер посмеялся над своей бывшей командой.
Защитник указал пальцем на кого-то из игроков «76-х» и несколько раз с улыбкой произнес «Давай домой».
На счету Батлера 30 очков (8 из 12 с игры), 10 подборов и 5 результативных передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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