Джимми Батлер не смог доиграть матч с «Денвером» из-за травмы
Джимми Батлер досрочно покинул площадку в матче с «Денвером».
В первой же четверти лидер «Майами» получил травму правого голеностопа.
Защитник успел набрать 2 очка и 2 передачи за 7 минут, флоридцы уступили 122:135.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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