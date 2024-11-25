Кавай Ленард официально потерял возможность бороться за индивидуальные призы сезона. Он пропустил уже 18 матчей
Кавай Ленард не сможет претендовать на индивидуальные награды чемпионата.
После сегодняшней встречи с «Сиксерс» звездный форвард «Клипперс» пропустил уже 18 матчей регулярки и теперь не сможет соответствовать правилу НБА о минимальных 65 встречах.
Ленард не играет со старта сезона из-за проблем с коленями.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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