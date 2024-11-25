Кавай Ленард официально потерял возможность бороться за индивидуальные призы сезона. Он пропустил уже 18 матчей

Кавай Ленард не сможет претендовать на индивидуальные награды чемпионата.

После сегодняшней встречи с «Сиксерс» звездный форвард «Клипперс » пропустил уже 18 матчей регулярки и теперь не сможет соответствовать правилу НБА о минимальных 65 встречах.

Ленард не играет со старта сезона из-за проблем с коленями.