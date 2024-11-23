«Немного бросает». Кавай Ленард не поедет в выездной тур «Клипперс»
Тайрон Лю рассказал о текущей готовности Кавая Ленарда.
По словам главного тренера «Клипперс», звездный форвард не поедет с командой в 4-матчевое выездное турне, а значит, уже точно не сыграет в ноябре.
«Немного бросает», – отметил Лю, не сказав, когда может состояться возвращение 33-летнего игрока.
Лидер калифорнийцев пропускает начало сезона из-за проблем с коленом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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