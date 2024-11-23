«Немного бросает». Кавай Ленард не поедет в выездной тур «Клипперс»

Тайрон Лю рассказал о текущей готовности Кавая Ленарда.

По словам главного тренера «Клипперс », звездный форвард не поедет с командой в 4-матчевое выездное турне, а значит, уже точно не сыграет в ноябре.

«Немного бросает», – отметил Лю, не сказав, когда может состояться возвращение 33-летнего игрока.

Лидер калифорнийцев пропускает начало сезона из-за проблем с коленом.