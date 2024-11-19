Кавай Ленард возобновил бросковые тренировки

Кавай Ленард получил разрешение возобновить работу над бросками.

«Клипперс » пока не предоставили информации о сроках возвращения форварда в строй. Главный тренер команды Тайрон Лю заявил, что Ленард не будет играть на этой неделе.

Лидер калифорнийцев пропускает начало сезона из-за проблем с коленом.