Кавай Ленард возобновил бросковые тренировки
Кавай Ленард получил разрешение возобновить работу над бросками.
«Клипперс» пока не предоставили информации о сроках возвращения форварда в строй. Главный тренер команды Тайрон Лю заявил, что Ленард не будет играть на этой неделе.
Лидер калифорнийцев пропускает начало сезона из-за проблем с коленом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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