2

Шэмс Чарания: «Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель»

Кавай Ленард пропустит первые несколько недель сезона.

«Мне сказали, что Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель.

Эта травма будет измеряться не одной неделей, двумя неделями, возможно. Очевидно, что не днями. «Клипперс» проведут без Кавая длительный период времени на старте сезона.

Но мне сказали, что у «Клипперс» есть план, который позволит Каваю поддерживать свою игру на площадке, когда он будет готов вернуться. Кавай намерен играть в каждом матче. Они не могут позволить ему ходить туда и обратно, как это было в прошлом сезоне. Он нужен им, потому что эта команда будет бороться за чемпионство», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
травмы
logoКлипперс
logoНБА
logoКавай Ленард
Шэмс Чарания
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Был ошарашен, когда услышал это». Дрэймонд Грин раскритиковал Кендрика Перкинса за предложение Каваю Ленарду завершить карьеру
2сегодня, 14:07
Стефен Карри – самый высокооплачиваемый игрок НБА. Он превзошел Леброна Джеймса со 156 млн долларов за год
16вчера, 13:54
Кавай Ленард повязал дюраг на голове ассистента Джея Ларранаги
6вчера, 06:57Видео
Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард всегда достаточно здоров, чтобы подписать контракт. Как только ему заплатили, он травмирован»
1819 октября, 16:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Валенсия» в гостях обыграла «Тюрк Телеком», иерусалимский «Хапоэль» дома уступил «Клужу» и другие результаты
12 минут назад
Евролига. «Виртус» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Партизан» на выезде
115 минут назад
Чарльз Баркли: «Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел»
432 минуты назад
НБА, скорее всего, начнет расследование в связи с неучастием Джоэла Эмбиида в матчах
456 минут назад
Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»
7сегодня, 19:54Фото
Николу Вучевича могут лишить гражданства Черногории
2сегодня, 19:18
Единая лига ВТБ. 23 очка Аврамовича помогли ЦСКА обыграть «Автодор» дома, УНИКС победил «Парму» в гостях
16сегодня, 18:53
Джон Салли о Роберте Пэрише: «Ты куришь и пьешь скотч, и при этом вот так избиваешь меня по всей площадке?»
2сегодня, 18:42
«Наркотики не делают различий». Ламар Одом предупредил Голливуд после отчета о вскрытии Лиама Пейна
3сегодня, 18:27
Дрэймонд Грин: «Готов снова наслаждаться баскетболом»
1сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
49 минут назад
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
сегодня, 19:41
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
1сегодня, 19:36
Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
сегодня, 17:56
Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»
сегодня, 17:52
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
2сегодня, 17:48
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
5сегодня, 17:43
Суперкубок России. Женщины. УГМК играет с «Никой»
сегодня, 16:55
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
1сегодня, 16:34
«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
4сегодня, 16:30