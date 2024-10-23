Шэмс Чарания: «Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель»

Кавай Ленард пропустит первые несколько недель сезона.

«Мне сказали, что Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель.

Эта травма будет измеряться не одной неделей, двумя неделями, возможно. Очевидно, что не днями. «Клипперс » проведут без Кавая длительный период времени на старте сезона.

Но мне сказали, что у «Клипперс» есть план, который позволит Каваю поддерживать свою игру на площадке, когда он будет готов вернуться. Кавай намерен играть в каждом матче. Они не могут позволить ему ходить туда и обратно, как это было в прошлом сезоне. Он нужен им, потому что эта команда будет бороться за чемпионство», – сказал инсайдер ESPN.