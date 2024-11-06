Кавай Ленард точно не сыграет на этой неделе

Кавай Ленард пока не готов играть в баскетбол.

По словам главного тренера «Клипперс » Тайрона Лю, звездный форвард точно не сыграет на этой неделе.

Лю не стал уточнять, когда стоит ждать возвращения Ленарда .

Лидер калифорнийцев пропускает начало сезона из-за проблем с коленом.