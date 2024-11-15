Серхио Юль стал 5-м игроком в истории Евролиги, который покорил отметку 4 тысячи очков
Серхио Юль стал частью истории Евролиги.
Защитник «Реала» пересек отметку в 4 000 набранных очков за карьеру.
Юль стал пятым игроком в истории Евролиги, которому удалось подобное. Он присоединился к Майку Джеймсу (4 751 очко), Нандо Де Коло (4 568), Василису Спанулису (4 455) и Хуану Карлосу Наварро (4 152) в элитном клубе.
37-летний испанец набрал юбилейные очки в матче 10-го раунда с «Анадолу Эфесом» в четверг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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