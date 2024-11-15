Серхио Юль стал 5-м игроком в истории Евролиги, который покорил отметку 4 тысячи очков

Серхио Юль стал частью истории Евролиги.

Защитник «Реала » пересек отметку в 4 000 набранных очков за карьеру.

Юль стал пятым игроком в истории Евролиги , которому удалось подобное. Он присоединился к Майку Джеймсу (4 751 очко), Нандо Де Коло (4 568), Василису Спанулису (4 455) и Хуану Карлосу Наварро (4 152) в элитном клубе.

37-летний испанец набрал юбилейные очки в матче 10-го раунда с «Анадолу Эфесом» в четверг.