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Серхио Юль стал 5-м игроком в истории Евролиги, который покорил отметку 4 тысячи очков

Серхио Юль стал частью истории Евролиги.

Защитник «Реала» пересек отметку в 4 000 набранных очков за карьеру.

Юль стал пятым игроком в истории Евролиги, которому удалось подобное. Он присоединился к Майку Джеймсу (4 751 очко), Нандо Де Коло (4 568), Василису Спанулису (4 455) и Хуану Карлосу Наварро (4 152) в элитном клубе.

37-летний испанец набрал юбилейные очки в матче 10-го раунда с «Анадолу Эфесом» в четверг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoВассилис Спанулис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoХуан Карлос Наварро
logoРеал
logoНандо Де Коло
logoСерхио Юль
logoМайк Джеймс 1990
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