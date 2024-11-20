Майк Джеймс о наследии игроков: «Неужели вы думаете, что через 20 лет кто-то будет вспоминать, что Дюрэнт не выигрывал без Карри?»

Майк Джеймс считает, что нужно проще относиться к наследию баскетболистов.

«Мне кажется, люди слишком много говорят о наследии. Мы с Кевом [Дюрэнтом] постоянно вспоминаем об этом, потому что люди часто спорят о его наследии и моем. Неужели вы думаете, что через 20 лет кто-то будет утверждать, что Дюрэнт недостаточно хорош из-за того, что не выигрывал титул без Стефа Карри? И будут считать его недостаточно великим в связи с этим? Вы серьезно?

Никто такого точно не скажет. Никто не скажет про меня через 20 лет, что я был недостаточно хорош, потому что не выигрывал Евролигу или не попал в еще одну сборную сезона.

Я буду тем, кто я есть, несмотря ни на что. Мнения людей хороши для обсуждений в барбершопах. Это весело смотрится в Интернете, но я спокойно отношусь к такому. Это не столь важно для меня», – заявил защитник «Монако».