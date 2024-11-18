Майк Джеймс о Саше Обрадовиче: «Ты превратил ужасную команду с ужасной версией меня в одного из лидеров европейского баскетбола»
Майк Джеймс поблагодарил уволенного главного тренера «Монако».
«Спасибо тебе. Не только за то, что был одним из моих любимых тренеров, но и одним из наиболее приятных мне людей. Ты пришел в ужасную команду с ужасной версией меня и превратил ее в одного из лидеров европейского баскетбола. С твоего прихода «Монако» стал командой, которую боялись соперники и любили фанаты. Ты помог мне стать лучшей версией меня, которую я не видел сам. Ценю каждую секунду нашего сотрудничества и знаю, что мы еще встретимся. Спасибо», – написал Джеймс в соцсетях.
Саша Обрадович потерял место во главе «Монако» после неровного начала сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Майка Джеймса
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