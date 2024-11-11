Саша Обрадович о работе с Майком Джеймсом: «Нужны особенное терпение и стратегия»

Саша Обрадович проводит четвертый сезон в роли главного тренера «Монако».

Специалист рассказал, как строит отношения с лидером команды Майком Джеймсом .

«Наши отношения развиваются и теперь находятся на новом уровне.

Проблематичные мысли и поступки, которыми он иногда выделялся, не делают его человеком с плохим характером. Мне это отчетливо ясно.

В работе с ним нужны особое терпение и стратегия. Помогает в этой задаче. Сверхдисциплина заведет тебя в беду. Я стараюсь соблюдать баланс.

Ему дали роль капитана, теперь его ноша еще выросла. Он должен помогать команде добиваться разных целей. После индивидуальных наград пришло время для командных. Многие тренеры не смогли найти к нему подход, так что я горжусь достигнутым мной успехом. Надо дать ему немного свободы на площадке, и он отплатит тебе сторицей», – заключил главный тренер «Монако ».