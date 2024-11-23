В нынешнем сезоне НБА трипл-дабл происходит каждые 7,96 матча. Это второй показатель в истории НБА

НБА может установить новый рекорд по трипл-даблам.

В нынешнем сезоне уже было оформлено 27 трипл-даблов за 215 матчей. Это в среднем трипл-дабл каждые 7,96 матча, что является вторым показателем в истории лиги.

До понедельника НБА шла в темпе, который превосходил рекордный сезон-2020/21, в котором был зафиксирован самый высокий показатель – один трипл-дабл каждые 7,61 матча.

Никола Йокич , который лидирует в лиге с шестью трипл-даблами, набирает 30,0 очка, 14,0 подбора и 11,5 передачи в среднем за матч. У суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса – пять трипл-даблов, у разыгрывающего «Детройта» Кейда Каннингема – четыре.