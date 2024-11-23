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Тайриз Макси о Джареде Маккейне: «Кто сказал, что мы маленькие?»

Между Тайризом Макси и репортером произошел забавный диалог.

Репортер: «Как вы думаете, вы сможете разрушить миф о том, что нельзя играть с двумя маленькими защитниками?»

Тайриз Макси: «Кто сказал, что мы маленькие? Я не считаю себя маленьким».

Репортер: «Какой у вас рост?»

Макси: «Я выше вас».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт PHLY Sixers в соцсети X
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