Тайриз Макси о Джареде Маккейне: «Кто сказал, что мы маленькие?»
Между Тайризом Макси и репортером произошел забавный диалог.
Репортер: «Как вы думаете, вы сможете разрушить миф о том, что нельзя играть с двумя маленькими защитниками?»
Тайриз Макси: «Кто сказал, что мы маленькие? Я не считаю себя маленьким».
Репортер: «Какой у вас рост?»
Макси: «Я выше вас».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт PHLY Sixers в соцсети X
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