Первый месяц регулярного чемпионата НБА-2024/25 остался позади. С одной стороны, еще рановато делать однозначные выводы, но кое-какие результаты уже сложно считать случайными.

У меня в голове команды лиги после первых 15-16 игр делятся на несколько групп:

Действующие чемпионы и потенциальные финалисты («Бостон», «Оклахома»)

Интересные выскочки в топе («Голден Стейт», «Лейкерс», «Кливленд», «Хьюстон»)

Вроде бы сильные команды, но пока ниже ожиданий («Денвер», «Миннесота», «Финикс», «Даллас», «Милуоки», «Индиана»)

Средний класс Востока, который явно слабее Запада («Нью-Йорк», «Орландо», «Майами»)

Ни рыба, ни мясо («Атланта», «Мемфис», «Клипперс», «Сакраменто», «Чикаго»)

Стараются при новом тренере («Детройт», «Бруклин», «Шарлотт»)

На вырост («Сан-Антонио», «Портленд», «Вашингтон»)

Что-то вообще никак («Нью-Орлеан», «Торонто», «Юта»)

Но «Филадельфия» – она сама по себе в отдельной категории. Потому что прямо сейчас она находится в незавидном положении, где сошлись все негативные факторы. И последнее место на Востоке после месяца регулярки – это, пожалуй, худший сценарий, по которому могла пойти история сотрудничества Джоэла Эмбида, Пола Джорджа и Тайриза Макси.

Первое впечатление от игры «Сиксерс» на старте сезона – ленность. Знаете, есть выражение «победить на классе»? Так вот «Филадельфия» действует так, будто соперники должны отойти в сторону по умолчанию. В действиях баскетболистов проглядывается какая-то сонливость и отсутствие желание доигрывать эпизоды до конца.

Как корабль назовешь – так он и поплывет. То есть как будет вести себя лидер, такой вайб и будет царить в коллективе. И Эмбиид уже огреб знатную порцию критику в свой адрес на старте сезона. Золотая медаль Олимпиады как будто бы стала последним позитивным чекпоинтом, хотя к игре центрового сборной США было полно претензий. Но победа есть победа. После этого случились:

Резонансные высказывания перед стартом сезона, о том, что Джоэл планирует сделать ставку на командные успехи (а раньше было иначе?), не гнаться за MVP (а раньше было иначе?) и ориентироваться на плей-офф (а… ну вы поняли); Новости о том, что для реализации своих планов подойти к весне во всеоружии Эмбиид планирует пропускать вторые матчи бэк-ту-бэков; Продление контракта на 193 млн за три года; Пропуск первых матчей сезона сразу намекнуло болельщикам «76-х», что им надо запастись терпением; Травмы всех лидеров «Филадельфии» по очереди; Ужасающее возвращение Эмбиида, который выглядит одновременно растренированным и незаинтересованным в происходящем; Командное собрание, где нашлось место критике в адрес Эмбиида, который якобы опаздывает на различные мероприятия; Разговоры о возможном увольнении главного тренера и генменеджера команды из-за провального старта; Падение на последнее место в Восточной конференции.

Поднимите руку те, кто ожидал чего-то подобного. Я, если честно, в шоке.

Летняя «трансферная кампания» «Филадельфии» заслужила высокие оценки, поэтому эксперты признавали за «Сиксерс» право бороться за верхние посевы плей-офф. Скепсис тоже был, и он был закономерно связан с угрозой травм. Но имеющийся ростер внушал надежду, что команда сможет пережить периоды отсутствия одной из звезд по ходу регулярки.

20 ноября, «большое трио» из Эмбиида, Макси и Джорджа впервые (!) вместе выходит на матч в стартовом составе… и Джордж получает травму на старте третьей четверти.

Если бы я попытался описать игру нынешнего Эмбиида максимально кратко, то я бы сказал «не успевает». Он не успел восстановиться после травмы и набрать форму, не успевает за подборами в защите, не успевает страховать партнеров, не успевает реагировать на сдваивания. По части элементарной двигательной активности Эмбиид смотрится даже хуже, чем Андре Драммонд. Он, по крайней мере, не передерживает у себя мяч и не стопорит владения «изоляциями». Местами Джоэл взрывается, но сразу после этого берет передышку на пару владений, как если бы он потратил турбобуст.

Слив 19-очкового преимущества в игре с «Майами» был похож на провал против «Бостона» в седьмой игре серии плей-офф в 2023-м. А Эмбиид, как будто не выучив уроков прошлого, очень много разводил руками и вообще демонстрирует крайне подозрительный язык тела.

Нет, Джоэл, это вообще-то твой игрок

Болельщики «Сиксерс» оказались обмануты в своих ожиданиях. Предполагалось, что Эмбиид будет свежее, если он планирует беречь себя для важных матчей. Выяснилось, что все наоборот – центровой абсолютно не готов к привычной для себя бросковой нагрузке. Реализация бросков с игры не просто хромает, а прямо-таки ставит под сомнение необходимость держать Эмбиида на площадке. На этом фоне поползли слухи, что Джоэл в межсезонье провалил набор физических кондиций, поскольку у него была травма, которую скрыли от общественности. И если раньше Эмбиид занимал свою позу изможденного человека с руками на коленях ближе к концовке, то сейчас это происходит регулярно даже после не самых интенсивных отрезков игр.

Когда я услышал про критику Макси в адрес Эмбиида, то автоматически подумал не про опоздания, а именно про физическую форму. Потому что аналогичная ситуация уже была с Шаком и Кобе, когда последний костерил партнера за его нежелание относиться к регулярке всерьез. В случае с О’Нилом часто использовалось понятие «play into shape», то есть набор приемлемой формы путем игр, а не предварительной работы над собой. Кобе такая методика бесила не только потому, что от нее разило непрофессионализмом, но и потому, что она сулила риск повреждений – игра с неоптимальным весом сулит серьезные проблемы.

Если искать в любой ситуации позитив, то отсутствие звезд позволило высвободить минуты для новичка Джареда Маккейна. И этот парень развернулся на полную катушку, лидируя среди первогодок по средней результативности (15,6), хотя идет лишь 9-м по минутам. Думаю, «Майами» может начинать кусать локти, поскольку им бы пригодился как Маккейн, так и выбранный 17-м Далтон Кнехт. «Хит» просто должно быть чуть обиднее, потому что они Маккейна забрали сразу после них.

Маккейн и Кнехт – топ-снайперы, чья техника броска для меня мгновенно взлетела в высшую лигу самых завидных и отточенных. Каждый бросок выглядит идентично по сравнению с предыдущим, мячу придается классное вращение. А уж их движение без мяча – это просто песня.

В случае с Маккейном, правда, есть небольшое сомнение, что он сможет продолжать в том же духе в сочетании со звездами «Сиксерс», которые забирают себе значительную долю бросков. Но даже за короткий промежуток времени Маккейн показал достаточно, чтобы внушить оптимизм в собственные перспективы. Когда человек выглядит настолько готовым к игре с профессионалами, так нагло сажает их на спину и так умело работает с обманом ожиданий защитников – его нужно держать на площадку любыми способами.

Кому-то будет не до смеха, но вот я написал «звезды «Сиксерс» и сразу осекся – неужто настоящие звезды позволили бы клубу спуститься на самое дно конференции? Да еще и Восточной, которая не обладает той же глубиной, что и Запад.

Кошмар всей ситуации вращается не только вокруг первых 15 игр. Как «Филадельфии» быть до конца регулярки? Продолжать надеяться на Эмбиида и выжимать из него все соки в надежде на 30 побед и плей-ин? Отправить Эмбиида в лазарет, чтобы он восстановился как следует, а Макси и Маккейн попытались вырулить из сложившейся ситуации? Уволить Ника Нерса в надежде на свежее видение? Но кто справился бы лучше в такой ситуации?

Что касается долгосрочных перспектив – туда лучше вообще не заглядывать. У Эмбиида гигантский контракт и после 30 лет в его здоровье верится с трудом. В «Клипперс», возможно, кое-что понимали насчет Пола Джорджа и теперь их отказ продлевать с ним сотрудничества выглядит как успешная диверсия. Макси застрял в ситуации, когда ему нужна расширенная роль и ответственность, но пока все тянут поводья в разные стороны. Маккейн с ходу выглядит как человек, который мог бы помогать организации добиваться успеха в матчах навылет, но теперь наверняка испытывает неоднозначные чувства ко всей ситуации (проявил себя, но команда в раздрае).

Сам факт слива информации из раздевалки тоже кое о чем говорит – внутри организации есть стороны, которые преследуют свои интересы. А выполнять общую задачу по выигрышу игр «Филадельфия» оказалась не готова.

Фото: East News /AP Photo/Phelan M. Ebenhack; Gettyimages /Elsa