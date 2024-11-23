«Голден Стэйт», скорее всего, обменяет Де’Энтони Мелтона

«Уорриорз» могут обменять Де’Энтони Мелтона, а затем вернуть.

Поскольку Мелтон выбыл до конца сезона из-за частичного разрыва передней крестообразной связки, «Голден Стэйт », скорее всего, обменяет защитника, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

В минувшее межсезонье Мелтон подписал с «Уорриорз» однолетний контракт на 12,8 млн долларов в качестве свободного агента. Клуб может использовать эту зарплату для обмена с целью усиления состава.

Поскольку у Мелтона контракт на один сезон, «Уорриорз» могут обменять его до дедлайна, а затем повторно подписать в межсезонье 2025 года.

26-летний защитник набирал 10,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем в 6 матчах на старте сезона.