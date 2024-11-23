Трэйси Макгрэйди: «Не думаю, что нынешние топовые скореры набирали бы так много очков в мою эпоху»

Трэйси Макгрэйди сомневается, то нынешние скореры добились бы успеха в его эпоху.

«Я не думаю, что эти парни набирали бы так много очков в эпоху, в которой мы играли, или в эпоху Майкла Джордана.

В те времена защита была слишком жесткой. Защита были сосредоточена на том, чтобы остановить лидера другой команды. Команды пытались остановить его. Я не думаю, что эти парни смогли бы выдавать такие показатели», – сказал семикратный участник Матча всех звезд.