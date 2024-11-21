Де’Энтони Мелтон пропустит сезон в связи с операцией на крестообразной связке

Де’Энтони Мелтон завершил выступление в сезоне-2024/25.

Защитник «Голден Стэйт » получил травму передней крестообразной связки во время встречи с «Мэверикс» на прошлой неделе, но доиграл матч до конца с 14 очками, 4 передачами и 4 подборами за 26 минут.

По информации Шэмса Чарании, Мелтону предстоит операция, защитник пропустит остаток чемпионата.

26-летний баскетболист набирал 10,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем в 6 матчах на старте сезона. Стив Керр видел его игроком стартового состава.