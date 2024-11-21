Де’Энтони Мелтон пропустит сезон в связи с операцией на крестообразной связке
Де’Энтони Мелтон завершил выступление в сезоне-2024/25.
Защитник «Голден Стэйт» получил травму передней крестообразной связки во время встречи с «Мэверикс» на прошлой неделе, но доиграл матч до конца с 14 очками, 4 передачами и 4 подборами за 26 минут.
По информации Шэмса Чарании, Мелтону предстоит операция, защитник пропустит остаток чемпионата.
26-летний баскетболист набирал 10,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем в 6 матчах на старте сезона. Стив Керр видел его игроком стартового состава.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости