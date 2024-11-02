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Де’Энтони Мелтон пропустит еще неделю из-за травмы спины

Де’Энтони Мелтон продолжает восстанавливаться после травмы спины.

«Уорриорз» проведут повторную оценку состояния защитника через неделю. Мелтон получил травму в прошлое воскресенье и пропустит следующие четыре матча.

«Мы следим за тем, чтобы с ним все было в порядке, и чтобы он хорошо начал сезон в плане здоровья. Если нам придется оставить его без игры на неделю или две, мы так и сделаем», — сказал главный тренер команды Стив Керр.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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