Де’Энтони Мелтон пропустит еще неделю из-за травмы спины
Де’Энтони Мелтон продолжает восстанавливаться после травмы спины.
«Уорриорз» проведут повторную оценку состояния защитника через неделю. Мелтон получил травму в прошлое воскресенье и пропустит следующие четыре матча.
«Мы следим за тем, чтобы с ним все было в порядке, и чтобы он хорошо начал сезон в плане здоровья. Если нам придется оставить его без игры на неделю или две, мы так и сделаем», — сказал главный тренер команды Стив Керр.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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