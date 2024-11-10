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«Верю в то, что делает медицинский штаб». Де’Энтони Мелтон рассказал о возвращении на площадку

Де’Энтони Мелтон вернулся в состав «Уорриорз» в матче с «Кавальерс».

Новобранец команды пропустил некоторое время из-за травмы спины. Проблемы у защитника начались еще в прошлом сезоне в «Филадельфии». «Голден Стэйт» имел полную информацию перед подписанием игрока.

«Мы не хотим усугубить проблему, стараемся быть осторожными. Медицинский штаб хочет быть уверенным, что я в оптимальной форме физически. Силен и здоров со всех сторон. Мы не беспокоимся о том, чтобы я постоянно был на площадке, а думаем на перспективу.

Я доверяю тому, что они делают. Они пока меня не подводили, я в деле», – заключил баскетболист.

Мелтон набирает 7 очков, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 17 минут в среднем в новом сезоне.

«Чертовски хороший двусторонний игрок, который делает много полезного на площадке», – прокомментировал возвращение баскетболиста Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: San Francisco Chronicle
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