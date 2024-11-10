«Верю в то, что делает медицинский штаб». Де’Энтони Мелтон рассказал о возвращении на площадку
Новобранец команды пропустил некоторое время из-за травмы спины. Проблемы у защитника начались еще в прошлом сезоне в «Филадельфии». «Голден Стэйт» имел полную информацию перед подписанием игрока.
«Мы не хотим усугубить проблему, стараемся быть осторожными. Медицинский штаб хочет быть уверенным, что я в оптимальной форме физически. Силен и здоров со всех сторон. Мы не беспокоимся о том, чтобы я постоянно был на площадке, а думаем на перспективу.
Я доверяю тому, что они делают. Они пока меня не подводили, я в деле», – заключил баскетболист.
Мелтон набирает 7 очков, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 17 минут в среднем в новом сезоне.
«Чертовски хороший двусторонний игрок, который делает много полезного на площадке», – прокомментировал возвращение баскетболиста Стив Керр.
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