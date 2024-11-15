Де’Энтони Мелтон выбыл с растяжением передней крестообразной связки
Де’Энтони Мелтон в ближайшее время не поможет «Голден Стэйт».
Защитник «Уорриорз» получил растяжение передней крестообразной связки колена.
Из-за травмы Мелтон точно не сможет принять участие в пятничной игре против «Мемфиса». Баскетболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы определить сроки полного восстановления.
Мелтон получил растяжение во время встречи с «Мэверикс» во вторник, хотя доиграл матч до конца с 14 очками, 4 передачами и 4 подборами за 26 минут.
По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, он видит Де’Энтони в качестве игрока стартовой пятерки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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