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Де’Энтони Мелтон выбыл с растяжением передней крестообразной связки

Де’Энтони Мелтон в ближайшее время не поможет «Голден Стэйт».

Защитник «Уорриорз» получил растяжение передней крестообразной связки колена.

Из-за травмы Мелтон точно не сможет принять участие в пятничной игре против «Мемфиса». Баскетболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы определить сроки полного восстановления.

Мелтон получил растяжение во время встречи с «Мэверикс» во вторник, хотя доиграл матч до конца с 14 очками, 4 передачами и 4 подборами за 26 минут.

По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, он видит Де’Энтони в качестве игрока стартовой пятерки.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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