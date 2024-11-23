Команды-претенденты проявляют интерес к Роберту Уильямсу
Роберт Уильямс может перейти из «Блэйзерс» в команду-претендента.
Роберт Уильямс — игрок, за которым команды, претендующие на чемпионство, будут наблюдать в течение следующих нескольких месяцев.
Центровой «Портленда» в нынешнем сезоне набирает 10,8 очка, 6,6 подбора, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота за 20,6 минуты на паркете в среднем за матч.
Уильямс заработает 25,7 млн долларов за следующие два сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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